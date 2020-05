Lago Film Fest non si ferma: «La nuova edizione si farà»

Il Coronavirus sta cancellando decine di eventi e manifestazioni in provincia di Treviso. Dai concerti alle sagre, fino ai grandi eventi culturali sono in pochi gli appuntamenti dei prossimi mesi che restano confermati in calendario.

Una buona notizia però arriva in queste ore da Revine Lago dove Viviana Carlet, Morena Faverin, Emiliano Bernardi, Carlo Migotto, e tutto il team del Lago Film Fest ha annunciato a tutti i suoi sostenitori che l'edizione di quest'estate è confermata nonostante l'emergenza sanitaria ancora in corso. L'annuncio è arrivato tramite i canali social ufficiali del festival con uno speciale messaggio degli organizzatori: «Il Lago Film Fest è nato 16 anni fa con un obiettivo molto chiaro: creare un luogo di incontro per artisti in dialogo con il territorio che lo accoglie, generando connessioni e spazi di confronto, ed è quello che non ha mai smesso di fare. Creare relazioni, dialogare con istituzioni e pubblici eterogenei, costruire ponti tra mondi apparentemente distanti con semplicità e determinazione. Il ruolo rimane quello anche ora, a volte in silenzio per ascoltare e comprendere le urgenze, con rispetto per chi soffre e sta lottando, ma con gli occhi vigili e la volontà di esserci e di continuare a costruire. Il Lago Film Fest ci sarà anche quest’anno, per la sua comunità che lo accoglie da sempre, per gli artisti che interpretano il presente e le persone che continuano a lavorare e programmare nuovi progetti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Supporto per residenti e artisti

Oltre a confermare l'edizione di quest'anno, attesa per il mese di luglio, lo staff del festival ha avviato anche una campagna di aiuto e supporto per chiunque si stia trovando ad affrontare un periodo di difficoltà a causa dell'emergenza in corso. Chiunque abiti nel comune di Revine-Lago o nel territorio circostante può mettersi in contatto con lo staff del festival e chiedere aiuto. «Ci mettiamo a disposizione come tramite con l’amministrazione comunale e gli enti che si muovono sul territorio per sostenere chi ha bisogno. Chiedere aiuto, parlare con qualcuno o indicare situazioni di difficoltà non è segno di debolezza ma di coraggio» spiegano gli organizzatori. Artisti, registi o amici del festival potranno invece condividere esperienze o anche solo fare due chiacchiere, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica del festival (info@lagofest.org) e organizzare un google meet con lo staff dell'evento.