A piedi con i lama sul Monte Cesen: ecco la novità all'Antica Fiera di San Gregorio

VALDOBBIADENE A Villa dei Cedri, durante la Fiera di San Gregorio a Valdobbiadene, una sorpresa per grandi e piccoli: ci saranno lama e alpaca del team ValdoLamaTrek. Elena Vanzin e Mario Piccolo dell'amore per gli animali e per il loro territorio hanno voluto fare una impresa. All’Antica Fiera di San Gregorio si presenta questa nuova attività per il turismo green, il trekking con i lama (già utilizzati in molte aree prealpine) presto a disposizione per la scoperta del monte Cesen. “Una emozionante alternativa alla solita passeggiata - spiegano gli ideatori - per dare la possibilità a tutti di conoscere questi splendidi animali, che con la loro pacatezza ci fanno vivere a pieno la natura”. Da maggio sarà una delle attrattive stabili presente a Pianezze: da qui partiranno le escursioni per gruppi, da 7 a 20 persone. Un progetto che si inserisce nelle iniziative di valorizzazione di Pianezze e Monte Cesen che Valdobbiadene sta portando avanti.

“Va chiarito che i lama non si cavalcano, i lama sono animali che accompagnano lentamente il nostro cammino – spiega Elena – trasmettendo tutta la loro tranquillità. Ci aiuteranno a trasportare prodotti tipici locali, vino, formaggi, salumi che degusteremo con i nostri ospiti nelle varie tappe della passeggiata che da Pianezze di porterà a conoscere le varie malghe de Monte Cesen”. Ma è vero che i lama sputano? “I nostri sono ben educati, sputare è nella loro natura. Sanno che non possono farlo verso le persone e sono molto ubbidienti. Tra loro, devo ammetterlo, lo fanno ancora”.

