La band trevigiana Le Basour torna con un nuovo singolo e un produttore d'eccezione

TREVISO L'anno appena concluso è stato a dir poco ricco di soddisfazioni per la band trevigiana Le Basour che, dopo un tour europeo di discreto successo, sono tornati nella Marca per concludere un importante accordo con il produttore Fabio Trentini.

Dopo aver aumentato notevolmente il numero di fan e sostenitori in giro per l'Europa, arrivando ad avere un canale Youtube con oltre mezzo milione di visualizzazioni, la band trevigiana composta da Allen (voce, chitarra), Skylle (basso), Giorgio (batteria) e Knk (chitarra) ha annunciato sui social l'imminente realizzazione di un nuovo singolo prodotto proprio da Trentini. "Il lavoro di Fabio sarà determinante per la scelta della nuova sonorità della band e per lanciare con decisione il nuovo singolo" hanno dichiarato i Le Basour. Fabio Trentini è arrivato al successo internazionale nel 1999 co-producendo il secondo album del gruppo tedesco Guano Apes (disco d’oro in diversi paesi europei). Negli anni a seguire ha collaborato in veste di produttore con molti altri artisti di fama internazionale, tra i quali Paddy Kelly (IRL), Mr.Mister (USA), H-Blockx (D), Subway To Sally (D) e molti altri. Ma il nuovo singolo non è l’unica novità per i Le Basour perché In questi giorni Mad4Music sta definendo l’accordo per la realizzazione del videoclip della band decidendone la regia e la produzione. Dopo un 2017 ricco di soddisfazioni anche il 2018 sembra quindi essere iniziato nel migliore dei modi per la band trevigiana.