Le luci della centrale elettrica: il tour di "Terra" inizia dal profondo Nordest

"Nel profondo Veneto, dove il cielo è limpido, dove il sole come te è sempre pallido". La nuova vita artistica di Vasco Brondi (e del suo nuovo album "Terra") è racchiusa alla perfezione nelle incredibili sonorità di un brano come Nel profondo Veneto. Un singolo che parla di sogni infranti, amore e nuove speranze in una provincia raccontata attraverso una trascinante e liberatoria melodia fatta di ritmi festosi ed echi africani. Non a caso è questo il pezzo che chiude, prima dei bis, la scaletta del nuovo tour de Le luci della centrale elettrica, iniziato giovedì sera dall'Astro Club di Fontanafredda.

Due ore di musica intensa e coinvolgente che hanno lasciato pienamente soddisfatto il pubblico del locale pordenonese, completamente sold-out per l'occasione. Alle 22.45 Brondi e la sua nuova formazione di musicisti prendono possesso del palco. L'apertura del concerto è affidata alle note della canzone Qui. Si prosegue con tanti brani estratti dal nuovo disco "Terra" alternati ad alcuni pezzi molto conosciuti come C'eravamo abbastanza amati e Quando tornerai dell'estero. Molto toccante la presentazione del Waltz degli scafisti un brano che descrive da un punto di vista nuovo la spinosa questione dei fenomeni migratori. La prima vera esplosione di energia arriva con Ti vendi bene, ma è solo una parentesi che lascia subito spazio alle arie profonde e distensive di canzoni come Chakra e Le ragazze stanno bene. Nel finale c'è spazio per ben tre bis, l'ultimo dei quali è Viaggi disorganizzati la canzone che chiude l'album "Terra". "Suonare un disco nuovo per intero non è stato molto carino da parte mia" dichiara Brondi sul palco, ma i fan non gliene fanno certo una colpa e alla fine del concerto lasciano pienamente soddisfatti la sala dell'Astro Club. Nonostante qualche imprecisione nell'esecuzione dei nuovi brani, dovuta al fatto di essere alla data zero di un tour appena iniziato, l'impressione generale è che Le luci della centrale elettrica siano riuscite ancora una volta a reinventarsi, portando la propria musica a un livello più maturo e molto più profondo. Vasco Brondi è cresciuto e insieme a lui anche il suo pubblico, amante instancabile di un cantautore italiano in continua evoluzione.

Qui

Stelle Marine

Macbeth nella nebbia

C'eravamo abbastanza amati

A forma di fulmine

Quando tornerai dall'estero

Moscerini

Waltz degli scafisti

Ti vendi bene

Questo scontro tranquillo

Iperconnessi

Cara catastrofe

Chakra

Le ragazze stanno bene

Per combattere l'acne

Nel profondo Veneto

---------------------

Coprifuoco

I destini generali

Viaggi disorganizzati