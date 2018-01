Le Vibrazioni tornano in tour: la reunion partirà dal palco del New Age Club

RONCADE "Dedicato a te", "Angelica" e "Vieni da me": se all'inizio degli anni Duemila avevate dai tredici anni in su, questi tre titoli dovreste averli sentiti o cantaticchiati almeno una volta nella vita. Tre brani simbolo (ma ce ne sono in realtà molti altri) di una band che per diversi anni è stata tra i grandi nomi della musica italiana: per chi non l'avesse ancora capito stiamo parlando de Le Vibrazioni, la band milanese capitanata dal frontman Francesco Sàrcina.

Dopo la pausa che la band si era presa a inizio 2013 per portare avanti i propri progetti solisti in autonomia, i musicisti de Le Vibrazioni sembravano non essere più intenzionati a tornare insieme sopra un palcoscenico almeno fino allo scorso 14 dicembre quando la band si è riunita per uno speciale concerto ai Magazzini Generali di Milano andato completamente sold out. Da lì la voglia di ricominciare a suonare insieme e l'annuncio del grande ritorno in concorso a Sanremo 2018. Una reunion che sarà seguita da un tour di undici date nei club più importanti d'Italia, tra cui il New Age di Roncade. A dare l'annuncio ufficiale, nelle scorse ore, è stato proprio Francesco Sàrcina attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. Il concerto è programmato per il 16 marzo e sarà la "data zero" dell'intera tournee. Un'anteprima imperdibile dedicata a tutti i fan veneti e trevigiani della band. Le prevendite per l'acquisto dei biglietti sono già state aperte e chi volesse può acquistare il proprio ticket a questo link.