Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa: l'anteprima de Gli Alcuni sarà a Cannes 2017

TREVISO Il Gruppo Alcuni in questi giorni è al Marché du film del Festival di Cannes 2017 per presentare il film "Leo Da Vinci - Mission Mona Lisa" ai buyer internazionali grazie a una proiezione dei primi 30 minuti del lungometraggio in animazione. A introdurre questa nuova produzione ci sono Francesco Manfio, DG e produttore esecutivo di Gruppo Alcuni e Sergio Manfio, Presidente della società di produzione e regista del lungometraggio, insieme ai responsabili di All Rights Entertainment, società che cura la distribuzione internazionale del film.

Cannes Market News, il quotidiano ufficiale del Marché du Film del Festival di Cannes che viene distribuito a tutti gli ospiti, ha dedicato la copertina di 23 maggio proprio a Leo Da Vinci – Mission Mona Lisa, in occasione dell’ultimo screening di anteprima. A inizio 2018 nelle sale del mondo arriva Leo Da Vinci, una coproduzione Gruppo Alcuni-Warsaw Movie Home, distribuita in Italia da Videa. Francesco Manfio, produttore esecutivo: “I buyer e i giornalisti presenti a Cannes 2017 hanno dimostrato grande entusiasmo e interesse per Leo Da Vinci – Mission Mona Lisa tanto che il Daily News ufficiale del festival ha dedicato la copertina alla nostra produzione”.

Sergio Manfio, sceneggiatore e regista del film, svela qualche dettaglio: “Invece di trovare ragioni per fare un film su Leonardo da Vinci giovane – un personaggio che a conti fatti si potrebbe definire il primo cervello in fuga dall’Italia alla Francia – dovremmo chiederci come mai non si sia pensato di farlo prima. Leonardo rappresenta il volo del pensiero umano senza limitazioni, la convinzione di poter sperimentare oltre ogni limite, che ci permette così di accedere al mondo dei sogni a occhi aperti. Sogni che sono gli stessi che hanno accompagnato la nostra infanzia e che con il passare del tempo possono rimanere dei desideri segreti…Con il nostro film raccontiamo un episodio della vita del giovane Leonardo, artista, geniale inventore, curioso di tutto ciò che lo circonda, su cui ovviamente non vi sono testimonianze. Abbiamo lavorato con cura ed entusiasmo per ricreare attorno a lui il suo ‘mondo possibile’".

"I vecchi amici che lo affiancano nel suo sogno di riuscire a volare: Lorenzo, Lisa, di cui Leo è innamorato senza ancora saperlo, e il piccolo robot di legno Botte. I nuovi amici Niccolò e Agnese, che entrano in scena in modo rocambolesco. E poi ci sono i cattivi, che questa volta sono cattivi per davvero, e non esitano a ricorrere alle maniere forti per raggiungere il loro obiettivo: recuperare un tesoro sotto le acque del mare vicino all’Isola d’Elba, servendosi di una delle invenzioni di Leonardo…”. Un mix vincente di personaggi ben tratteggiati, una storia avvincente, piena di colpi di scena e divertente, animazione di altissima qualità, il tutto supportato da una distribuzione e da un merchandising importanti. Gli ingredienti per un grande film ci sono tutti!