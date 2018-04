Liam Gallagher finalmente nella Marca: l'ex Oasis porta il suo tour a Conegliano

CONEGLIANO A poco più di un anno di distanza dalla clamorosa cancellazione del suo concerto all'Home Festival 2017, causa maltempo, Liam Gallagher ha deciso di mantenere la promessa fatta ai suoi tantissimi fan trevigiani, annunciando un nuovo concerto nella nostra provincia entro la fine dell'anno.

La notizia è arrivata poche ore fa proprio dal cantante britannico che ha deciso di aggiungere due nuove date italiane all'atteso tour che lo porterà in giro nei più importanti palazzetti d'Europa durante il prossimo autunno. Dopo i sold out di febbraio e la dalle ore 10 di venerdì 6 aprile, su Ticketmaster.it - Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.partecipazione al festival milanese I-Days il 21 giugno, l'ex Oasis arriverà alla Zoppas Arena di Conegliano il prossimo 15 novembre. Accompagnato sul palco dalla sua band, Liam eseguirà i brani tratti dal suo ultimo disco solista insieme ai grandi successi che in passato l'hanno reso un'icona della musica mondiale. Da "Morning Glory" a "Wonderwall" il pubblico di Conegliano potrà cantare a squarciagola i grandi successi degli Oasis in una serata di grande musica. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 6 aprile, su Ticketmaster.it - Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.