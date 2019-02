"Liberi da Isis", il reportage inedito con un cuore padovano sbarca su Rai 1 il 13 febbraio 2019

„“Terre martoriate, terre liberate, storie di luoghi, volti, persone. Arriva su Rai 1 il reportage "Liberi da Isis" realizzato dalla giornalista Stefania Battistini del Tg1 in collaborazione con il coordinatore responsabile di PadovaOggi, Ivan "Grozny" Compass o e con il montaggio di Simone Traini.

In onda la sera di domenica 17 febbraio all'interno di Speciale Tg1, "Liberi da Isis" è la storia del viaggio affrontato la scorsa estate da Ivan e Stefania tra la Siria e l'Iraq nei territori liberati dal dominio del sedicente Stato Islamico che ha fatto scempio di un territorio dalla cultura millenaria. Insieme alle immagini dell'ultimo viaggio anche interviste esclusive, come quella a Sonia, la foreign fighter trevigiana che proprio i due giornalisti hanno rintracciato nel nord della Siria. Oltre alle immagini e le tesimonianze da Raqqa e Mosul, anche i racconti inediti di tante altre incursioni, con immagini dell'assedio di Kobane del 2014 mai andate in onda e girate dall'unico giornalista italiano e uno dei pochi al mondo, Ivan Grozny Compasso , che nel dicembre di quell'anno riuscì ad entrare all'interno della città in quei drammatici momenti per testimoniare ciò che stava accadendo.