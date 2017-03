Il libreria arriva "Niki gioca a rugby", un nuovo manuale illustrato per bambini

TREVISO "…Perché il Rugby non è un semplice sport, è un modo di vivere…". Edizioni Federica è lieta di annunciare l’uscita del terzo volume della collana "Il Piccolo Sportivo": dopo “Junior gioca a golf” e “Domi gioca a calcio”, ecco a voi “Niki gioca a rugby”.

Un’avvincente partita Italia vs Nuova Zelanda racconterà i differenti ruoli dei giocatori, le strategie da utilizzare in campo e i valori che questo sport insegna. Tantissimi colorati animali saranno i protagonisti di questo manuale illustrato (62 pagine) curato da Federica Guerretta con la collaborazione del direttore sportivo del Mogliano Rugby NicolòMattia Pagotto e con le illustrazioni dal tratto unico di Luna Colombini.

Il Piccolo Sportivo, è un progetto editoriale ideato dalla stessa Guerretta che comincia così la sua avventura. Si tratta di una collana di piccoli manuali che hanno l’obiettivo di insegnare ai bambini le regole fondamentali degli sport attraverso la storia di un personaggio, avvalendosi di illustrazioni e giochi. Il progetto nasce dopo aver preso coscienza della mancanza di una letteratura di questo tipo dedicata all’infanzia. Ogni volume tratta uno sport ed è diviso in quattro parti: la prima è destinata al pubblico adulto con indicazioni e consigli per l’avviamento del bambino a uno sport specifico; la seconda e terza parte presenta in modo divertente e semplice strumenti, accessori, abbigliamento e regole del gioco; la quarta propone attività ludiche con valore didattico utili per verificare la comprensione da parte del bambino.