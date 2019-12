"Tu scendi dalle slitte": l'ultimo romanzo di Paolo Latini

Tu scendi dalle slitte, più che un romanzo, è una commedia natalizia dolce come una spremuta con poco zucchero. Siamo agli inizi di dicembre nella redazione di un quotidiano locale dove un polemico editoriale, scritto di getto dal direttore, scatena lo scontro tra Babbo Natale e il Presepe. La pubblica opinione si divide e nascono le fazioni degli Abetoclasti e degli Anapresepisti. I più facinorosi scendono in piazza e le icone del Natale rischiano l’estinzione. In strada giacciono divelti abeti decorati e sui presepi la paglia funge da innesco agli incendi. Tutta colpa di Alfa Celio, il direttore del Alpennino, che guida il suo giornale con piglio da condottiere e spirito da rivoluzionario. Nella sua redazione si muovono la vedova di un piccolo industriale con i suoi due inconciliabili figli, tre agguerrite giornaliste figlie della new wave, il vicedirettore in sedia a rotelle e un fotoreporter immune ai turbamenti etici. Ma a scombinare l’esito degli eventi ci pensa Ester, una bambina sveglia che ha un problema molto serio: nella sua piccola cameretta non può mettere sia l’albero di Natale che il Presepe. Deve fare una scelta! E per decidere scrive al direttore per avere un consiglio…

Note Biografiche

Paolo Latini aveva una maestra che un giorno gli disse “non vedo in te un scrittore in erba”. Lui in realtà non le aveva chiesto nulla, si era limitato a trascrivere sul diario il voto del suo pensierino e lei, colta da un irrefrenabile impulso divinatorio, aveva oracolato. Ora, che da 25 anni lui fa il copywriter; che nel 2011 è stato semifinalista allo Scriptapaloosa TV Writing Competition di Hollywood, che nel 2012 è stato segnalato dal Premio Calvino, che nel 2013 è stato premiato al Festival della Letteratura di Alessandria e ha pubblicato il romanzo “Il movimento dei meli gemelli, che nel 2014 è stato finalista al concorso “Carta Carbone, che nel 2015 è stato finalista al Premio Colonna e che nel 2017 ha pubblicato il romanzo “Tu scendi dalle slitte”ora dicevo, Paolo Latini pensa che la sua maestra l'erba non la vedeva, perché forse se l'era fumata tutta lei... e tutta da sola.