Linea Verde life dedica un'intera puntata alle meraviglie di Treviso

Nuovo appuntamento con Linea verde life, il settimanale di Rai 1 condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi con la partecipazione di Federica De Denaro. Nei prossimi giorni la trasmissione farà tappa a Treviso.

La città veneta e il fiume Sile saranno lo scenario di una puntata ricca di sorprese e immagini meravigliose. Scopriremo come dietro l’armonia della città e la dolcezza delle acque ci sia un'attività di ricerca ed innovazione febbrile. L’economia circolare è qui una realtà consolidata, come il virtuoso recupero e riciclo delle plastiche e dei materiali assorbenti e poi la formazione per i mestieri del futuro. La trasmissione si sposterà su un biplano della Grande Guerra per poi atterrare e curiosare come sempre tra le tradizioni gastronomiche trevigiane. Un coniglietto nano farà da mascotte accompagnando i conduttori verso il gran finale: la sfida del tiramisù…trevigiano naturalmente.