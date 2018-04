Nel cielo brillano le Liridi: una pioggia di stelle cadenti primaverili

TREVISO Se amate le stelle cadenti ma non avete tempo e pazienza di aspettare fino alla prossima estate per esprimere i vostri desideri, vi basterà alzare gli occhi al cielo una delle prossime sere per assistere a un fenomeno altrettanto spettacolare e appagante.

Dal 15 al 28 aprile, infatti, nei cieli della nostra provincia si potrà ammirare lo sciame meteorico delle Liridi, una vera e propria pioggia di stelle cadenti localizzate nella costellazione della Lira. Per osservarle bisognerà aspettare che sorga nel cielo questa costellazione. La Lira appare all'orizzonte Nord Est ed è visibile dalle dieci di sera fino all'alba del giorno successivo. Secondo gli esperti però, il momento ideale per godersi lo spettacolo delle stelle cadenti sarà la parte centrale della notte, dopo il tramonto della Luna. Tra il 21 e il 22 aprile ci sarà il picco massimo di stelle cadenti con una media di circa venti all'ora anche se in alcuni casi, in passato, si è arrivati addirittura a contare cento stelle cadenti ogni sessanta minuti. Le Liridi sono uno dei primi sciami meteorici a essere stati scoperti dal popolo cinese. La sua formazione si deve alla cometa Thatcher che attraversa il Sistema Solare interno ogni 415 anni e i cui frammenti, a contatto con l'atmosfera, prendono fuoco proprio in corrispondenza della costellazione della Lira da cui prendono il nome. Tempo permettendo, sarà uno spettacolo da non perdere per tutti coloro che amano osservare le meraviglie del cielo stellato.