Lorella Cuccarini ad Asolo per la nuova trasmissione di Rai 1

Asolo ancora sotto i riflettori televisivi. Giovedì 8 agosto, dalle 10.30, e venerdì 9, dalle 18, diverse troupe di Rai 1 saranno ospiti del borgo trevigiano per registrare una puntata di "Grand Tour", nuovo programma televisivo legato a Linea Verde, condotto da Lorella Cuccarini, accompagnata dal giornalista e scrittore Angelo Mellone e da Giuseppe Calabrese, in arte Peppone, esperto di cucina e di tradizioni culinarie. Un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane, di quei luoghi incontaminati e fantastici del nostro paese che troppo spesso dimentichiamo di esaltare, e tra queste non poteva mancare Asolo e il suo territorio.

La puntata andrà poi in onda il 30 agosto, su Rai 1, in prima serata, alle 21.25.