I Los Massadores hanno realizzato la sigla per il festival del design di Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO “No ce serve un pennello grande ma un GRAnDE Festival par parlare de grafica, de design, de estetica”, esordisce così il jingle dei Los Massadores, confezionato appositamente per presentare la prima edizione del GRAnDE Festival, il festival di tre giorni in programma dal 13 al 15 aprile a Castelfranco Veneto.

Quello che punta a diventare il tormentone del GRAnDE Festival è un brano semiserio dallo spirito goliardico, esattamente come quello che caratterizza la band, nata nel 2008 a Riese Pio X. Con all’attivo 7 album e uno in cantiere la cui uscita è prevista in primavera, da anni il gruppo continua a ricevere consensi e ad attirare centinaia di persone agli spettacoli fatti di ingredienti semplici ma ad effetto come il dialetto e la tradizione, oltre che i continui travestimenti dei componenti del gruppo.

Il segreto? Essere capaci di non prendersi troppo sul serio. “Essendo una manifestazione dal grande gusto estetico – ironizzano i Los Massadores – non potevamo mancare, essendo tra i più bei gruppi a livello estetico della castellana. Scherzi a parte, ci piace la visione di questo festival. Ci piace che venga sottolineato e promosso il valore della creatività che è il motore della società e, nel nostro piccolo, anche del nostro gruppo. Anche per questo è stato naturale contribuire all’iniziativa attraverso quello che meglio sappiamo fare: un brano semiserio e che, in maniera scanzonata e divertente, presenti il GRAnDE Festival”. Il brano sarà disponibile da venerdì 23 marzo alle ore 11.00 nel sito del Festival https://www.grandefestival.it/ e sul canale youtube di GRAnDE, consultabile a questo link. Qui di seguito invece il testo in anteprima della divertentissima canzone.

No ce serve un pennello grande

ma un GRAnDE Festival

par parlare de grafica,

de design, de estetica

de far nassare idee

e pertanto el fa da ostetrica

Nella città del Giorgione

dentro e fora del casteo

in tutta 'a Casteana

ghe xe un Grande Festival

che parla de grafica,

de etica, de estetica

de sostenibilità

e anca de erba medica

No ce serve un pennello grande

ma un Grande Festival

pien de ospiti e convegni

dibattiti, mostre e disegni

a par 'na roba da grande città

e invesse i la fa qua!