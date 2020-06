Lotteria di beneficenza: i vincitori si dimenticano di ritirare i premi

Sono trascorse ormai più di due settimane dall'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di beneficenza abbinata all'edizione 2020 dei "Carnevali di Marca". Nell'oratorio Giovanni Paolo II di San Vendemiano, sabato 16 maggio erano stati sorteggiati numeri e lettere dei 40 biglietti vincenti tra i circa 22mila venduti.

A fare notizia però è il fatto che solo una parte dei premi in palio è stata finora reclamata all'ufficio turistico di Vittorio Veneto e tra questi non c'è il primo premio, una Opel Corsa Advance 5 porte Km zero messa a disposizione da AutoGiada. A renderlo noto è Redo Bezzo, presidente dell'associazione Carnevali di Marca, che commenta: «Ci rendiamo conto che l'edizione di quest'anno del nostro circuito di spettacoli sia stata fortemente anomala essendo state annullate tutte le sfilate del Martedì grasso e posticipata l'estrazione dei biglietti a causa del lockdown. Mai era accaduto di dovere aspettare il mese di maggio per assegnare i premi, e men che meno quello di giugno per consegnarne una buona parte. Sappiamo che con il passare delle settimane gli acquirenti dei tagliandi vincenti potrebbero essersi dimenticati dell'estrazione, ma invitiamo tutti i possessori di uno o più biglietti a verificare se il loro o i loro sono tra quelli fortunati. Ci dispiacerebbe, dopo un periodo così duro per tutti, che la vittoria di un premio di una lotteria non venisse goduta fino in fondo. Invitiamo perciò tutti a un piccolo supplemento di attenzione e ricordiamo che i premi devono essere ritirati entro il 30 giugno all'Ufficio turistico di Vittorio Veneto, in viale della Vittoria 110, aperto dalle 9.30 alle 12.30 dal martedì al sabato e anche dalle 15 alle 18 dal lunedì al sabato (telefono 0438-57243)».

I biglietti vincenti

Di seguito l'elenco dei 40 biglietti vincenti della Lotteria 2020, che ha permesso all'associazione Carnevali di Marca di donare 1.100 euro all'Ulss 2 Marca Trevigiana per la lotta al Covid-19.

Primo premio (Opel Corsa Advance 5 porte Km 0 messa in palio da AutoGiada, valore 15.500 euro) al biglietto V427; secondo premio (Buono acquisto Vip Tende, valore 2.500 euro) al biglietto W889; terzo premio (Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 1.300 euro) al biglietto R052; quarto premio (Buono acquisto Dipo Arredamenti, valore 1.000 euro) al biglietto M904; quinto premio (Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 500 euro) al biglietto F968; premi dal sesto al decimo (Buoni spesa Supermercati Maxì, valore 200 euro) ai biglietti H162, N594, C541, P818, K000; premi dall'undicesimo al ventiquattresimo (Buoni spesa Supermercati Maxì, valore 100 euro) ai biglietti B118, W959, H367, K196, E213, I060, B941, T342, C087, E845, U806, T948, D376, X921; premi dal venticinquesimo al trentesimo (Buoni spesa Supermercati Maxì, valore 50 euro) ai biglietti N992, S532, R952, E600, B840, I343; e infine premi dal trentunesimo al quarantesimo (Buoni spesa caseificio Tomasoni, valore 50 euro) ai biglietti F758, R950, J427, C647, E384, H201, V380, K955, Q166, V984.