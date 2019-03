Luca Marinelli arriva a Treviso per presentare il suo nuovo film

Luca Marinelli incontra il pubblico di Treviso. Un'occasione più unica che rara per i suoi tanti ammiratori trevigiani che potranno ascoltarlo dal vivo al cinema Edera in occasione della proiezione del film "Ricordi?" presentato in anteprima alla 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia come unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori.

Il film, diretto da Valerio Mieli, è una storia d'amore atipica, raccontata attraverso i ricordi, più o meno falsati dagli stati d’animo, dal tempo, dalle differenze di punto vista, dei giovani protagonisti. Lui, malinconico e taciturno, lei allegra e solare. Il viaggio di due persone negli anni: insieme e divise, felici, infelici, innamorate tra loro, innamorate di altri, visto in un unico flusso di colori ed emozioni. La speciale proiezione prevista al cinema Edera si terrà domenica 24 marzo, alle ore 17. E' previsto un saluto iniziale da parte del cast e, successivamente, l'incontro con il pubblico al termine del film. Insieme a Luca Marinelli ci saranno anche il regista Valerio Mieli e l'attrice Linda Caridi per rispondere alle domande del pubblico alla fine del film. Dopo aver iniziato la sua carriera cinematografica nel 2010 con il folgorante esordio ne "La solitudine dei numeri primi", Luca Marinelli è diventato uno degli attori-simbolo del cinema italiano contemporaneo grazie a ruoli indimenticabili come Lo Zingaro di "Lo chiamavano Jeeg Robot" e la grande interpretazione di Fabrizio De Andrè nel film-televisivo "Principe Libero". La speciale proiezione di domenica al cinema Edera sarà un'occasione imperdibile per incontrare di persona il cast di uno dei film italiani più originali del 2019.

I prezzi dei biglietti saranno di: 10 euro per l'intero, 8 euro per Over 60 e studenti, 7 euro per gli abbonati. Prenotazioni aperte già da oggi chiamando il numero 0422 300224.

