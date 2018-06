A Venezia apre i battenti Magister Canova: grande omaggio all'artista trevigiano

POSSAGNO Un grane viaggio alla scoperta dello scultore emblema del Neoclassico, amato da Napoleone che lo voleva stabile a Parigi, tra cultura, ricerca, tecnologia, spettacolo ed emozioni sensoriali. "Magister Canova", allestita negli spazi della Scuola Grande della Misericordia, a Venezia, dal 16 giugno al 22 novembre, è una iniziativa che non offre di fatto un incontro diretto con i gessi o i marmi del maestro, presenti tra gli altri al Museo Correr o alla Gypsoteca di Possagno, ma consente al visitatore una immersione multimediale nella genesi del processo creativo dello scultore (1757-1822).

"Spettacolare percorso multimediale"

"Magister Canova, - ha rilevato Renato Saporito, ad di Cose Belle D'Italia Media Entertainment e supervisore del progetto - è uno spettacolare percorso multimediale che coinvolge il visitatore avvicinandolo alla vicenda canoviana in tutte le sue fasi e i suoi aspetti". Un percorso di narrazione "che spazia dal micro al macro, dalla farfalla di Amore e Psiche al gigante Ercole che scaglia Lica, dalla bellezza senza tempo di Paolina Borghese".

Percorso di immagini, musica e tecnologia

Il visitatore è accompagnato a percorrere le sei stanze cariche di immagini, anche tridimensionali, dalla voce narrante di Adriano Giannini, che legge anche alcune lettere del giovane Canova, è dalle musiche di Giovanni Sollima. La mostra, curata da Mario Gaudenzio, direttore della Gypsoteca canoviana di Possagno, e da Giuliano Pisani, è aperta da una istallazione site-specific dell'artista Fabrizio Plessi che vuole simboleggiare il viaggio nella mente dello scultore veneto. Per il prossimo anno Cose Belle D'Italia ha in programma un omaggio a Raffaello.

"Un portale sul mondo di Canova"

“Questa mostra aumenta l'offerta culturale già vasta di Venezia, ma declinandola in modo diverso, nuovo, moderno - ha dichiarato l'assessore comunale alla Cultura, Paola Mar - E’ una sorta di portale sul mondo di Canova. Abbiamo così tante cose belle in Italia che spesso non sappiamo declinarle in modo innovativo per renderle più fruibili, per farle apprezzare ad un pubblico più vasto e approfondirne la conoscenza.