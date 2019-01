I Maneskin tornano a Treviso: saliranno sul palco del Core Festival

Marlena torna a casa, i Maneskin invece tornano a suonare a Treviso dopo il loro concerto d'esordio al New Age Club di Roncade. La band romana, uscita da "X-Factor" e diventata in pochissimo tempo un vero e proprio fenomeno musicale amato e conosciuto in tutta Italia, si esibirà domenica 9 giugno sul palco del Core Festival, l'evento che quest'estate sostituirà l'Home Festival, traslocato da Treviso al parco San Giuliano di Mestre.

Per la prima volta i Maneskin presenteranno in provincia di Treviso il loro disco intitolato: "Il ballo della vita". Il concerto al Core Festival, per il momento, sarà la data zero del loro nuovo tour estivo. Un annuncio che, da un lato ha subito fatto la gioia dei loro tantissimi fan trevigiani, ma dall'altro ha rovinato un po' l'attesa per i primi annunci del Core Festival che sarebbero dovuti uscire mercoledì 23 gennaio. Con ben due giorni di anticipo la band romana ha svelato involontariamente un nome molto atteso tra quelli del nuovo evento musicale nella zona dell'ex Dogana. Staremo a vedere se mercoledì il Core Festival annuncerà nuovi artisti o se si limiterà a confermare la presenza dei Maneskin. I biglietti per il concerto del 9 giugno sono disponibili già dalle ore 14 di oggi, lunedì 21 gennaio. Tutte le altre date del tour estivo invece saranno in vendita dalle ore 11 di venerdì 25 gennaio. Ci sono tutti i requisiti insomma per un nuovo tour da "tutto esaurito".