Foss Marai presenta un nuovo extra dry per brindare all'estate

Da Guia, località nel cuore del Valdobbiadene Docg, il marchio della famiglia Biasiotto specializzato in bollicine italiane d'alta gamma, per salutare la stagione estiva propone: Marai de Marai extra dry disponibile in tre formati: da 0.75, 1.5 e 3 litri.

Marai de Marai è un vino storico dell'azienda, sempre piacevolmente attuale. Nato circa 25 anni fa da un’antica ricetta di famiglia, prodotto da un sapiente “dosaggio” di uve autoctone delle colline trevigiane, racchiude in sé tutto l’attaccamento al territorio ed alle sue tradizioni, valorizzate da quella ricerca costante e dalla continua cura per il dettaglio che rendono così pregiate le etichette Foss Marai. Marai de Marai rientra appunto in una categoria di spumanti di particolare pregio chiamato “club dei saggi”: bottiglie che raccontano una storia fatta di amore, passione e radici antiche. Nella sua versione Extra Dry, fruttato, leggero, di facile bevuta, elegante e versatile, alla giusta temperatura risulta perfetto per esaltare i brindisi estivi ed è ancora più accattivante grazie al design esclusivo, unico e raffinato della bottiglia millerighe Foss Marai. Marai de Marai Extra Dry è disponibile, insieme all’intera collezione di spumanti e vini Foss Marai, sul sito dell'azienda

Fondata nel 1986 a Guia di Valdobbiadene,che tuttora ne ospita la sede storica in uno spazio polifunzionale in cui territorio, produzione e architettura convivono per celebrare l’essenza stessa del lifestyle Foss Marai l’azienda vitivinicola della famiglia di Carlo Biasiotto è oggi un nome di riferimento nel panorama degli spumanti italiani. Rimasta intenzionalmente piccola nei volumi, ma tra le più grandi della propria derivazione per standard qualitativi, competenza tecnico-artigianale e sperimentazione, l’azienda Foss Marai nasce da un approccio consapevole e rispettoso della terra in cui affonda le radici: “leniter in itinere” è il manifesto di una cultura familiare incentrata sul far convivere tradizione vitivinicola ed avanguardia, all'insegna della sostenibilità ed alla costante ricerca dell’eccellenza.