Marco Mengoni torna a Conegliano: due concerti alla Zoppas Arena

Dopo il successo registrato dal suo ultimo tour con oltre 200mila spettatori, Marco Mengoni è tornato in questi giorni sui palchi di tutta Italia con una nuova serie di concerti nei palazzetti più importanti del Paese.

Giovedì 14 e venerdì 15 novembre, il cantante riabbraccerà il pubblico di Conegliano con due concerti alla Zoppas Arena. "Atlantico on tour" è il nome della nuova tournée partita nei giorni scorsi da Perugia e Milano. Tante novità per i fan dell'artista che arriveranno a Conegliano tra stasera e domani. Mengoni porterà sul palco una nuova scaletta di canzoni con le nuove hit affiancate ai suoi brani più famosi. Sul palco ci sarà spazio anche per i ritmi sudamericani e una buona dose di musica dance per far ballare tutto il palazzetto. Un tour a emissioni zero che non rinuncia però alla spettacolarità. Mengoni resta il vero fulcro dello show, animale da palcoscenico sempre pronto a coinvolgere il suo pubblico. Lanciato dal programma tv X-Factor, Mengoni ha saputo conquistarsi il suo pubblico con una carriera sempre in cerca di sonorità nuove e interessanti a cui si accompagnano testi intimi e di ricerca personale. I due concerti di Conegliano inizieranno alle ore 21.30 e, in platea non numerata, ci sono ancora alcuni biglietti disponibili. Un'occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti italiani più amati del momento.