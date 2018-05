Marina Rei, Paolo Benvegnù e Sergio Caputo a Suoni di Marca 2018

TREVISO Doppio appuntamento per la serata del 29 luglio a Suoni di Marca: sulle mura trevigiane si esibiranno, infatti, Marina Rei insieme a Paolo Benvegnù, e Sergio Caputo. La collaborazione tra Rei e Benvegnù - artisti con una lunga esperienza formativa e professionale - inizia nel 2012 con la scrittura del brano “I fiori infranti”, contenuto nel disco della cantautrice romana, “La conseguenza naturale dell’errore”. Hanno scelto il Main stage del festival per una data del loro tour estivo “Canzoni contro la disattenzione”, progetto narrativo che si propone come “un’educazione al sentire, all’accorgersi e all’essere” e che, soprattutto, unisce l’energia e la passione di due tra i più apprezzati artisti italiani. La performance si svilupperà tra la presentazione di brani inediti, la rilettura di classici della canzone italiana e il percorso tra le tappe più significative delle rispettive carriere.

Sergio Caputo, cantautore e musicista accompagnato da basso e batteria, presenterà nelle medesima serata l’ultimo frutto del suo ingegno: l’album “Oggetti smarriti”, uscito il 25 maggio e contenente tre inediti e otto remake. L’album, infatti, è una sorta di collezione di brani “smarriti” nel corso della carriera che vengono riportati alla luce, cui aggiungono canzoni recenti come “Scrivimi scrivimi”, in cui l’autore affronta l’attualissimo tema delle relazioni al tempo delle chat e dei social network. Dopo più di trent’anni di presenza nello scenario musicale italiano, il linguaggio personalissimo e lo swing di Caputo rimangono inimitabili, capaci di entusiasmare e coinvolgere un pubblico eterogeneo.

La serata sarà introdotta dall’abile pianista Carlo Colombo, che propone brani originali e cover in chiave jazz-swing capaci di ricreare un’atmosfera d’altri tempi e di guidare il pubblico alla riscoperta di questo genere immortale. I nomi di Marina Rei, Paolo Benvegnù e Sergio Caputo si vanno ad aggiungere ai già annunciati Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby) e Diodato (19 luglio), Calibro 35 (22 luglio) e Nina Zilli (31 luglio), andando a comporre un programma variegato, ricco di esperienze musicali differenti. Ma Suoni di Marca non è solo musica, è anche Percorso del Gusto, Mostra Mercato, ed è un festival musicale ecosostenibile a ingresso completamente gratuito, dal 19 luglio al 5 agosto.