Ricco programma di eventi in Marmolada per le festività natalizie

La Regina delle Dolomiti è pronta a dare il via alla stagione invernale 2018/2019 con un ricco programma di eventi. Nonostante l'apertura degli impianti di risalita sia stata posticipata al 12 dicembre, neve permettendo, già a partire dal weekend dell'Immacolata la Marmolada offrirà ai suoi ospiti numerose proposte coinvolgenti per scoprire l'arte e la cultura della Val Pettorina.



Quello delle festività natalizie è sicuramente il periodo più suggestivo per visitare i caratteristici paesini ai piedi della Marmolada: Rocca Pietore, a cui il Touring Club Italiano ha recentemente assegnato la Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale che certifica le località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire anche un’accoglienza di qualità, e Sottoguda, uno dei Borghi più Belli d'Italia dove il tempo sembra essersi fermato e, camminando tra gli antichi tabiè, gli stretti vicoli e le botteghe artigiane del centro, si può respirare un'atmosfera davvero magica.



Ecco gli appuntamenti da non perdere:



DAL 6 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019

EL CIANTON DE NADEL

Percorso alla scoperta della creatività degli abitanti del Comune di Rocca Pietore nell’elaborare addobbi in tema natalizio all'esterno delle proprie abitazioni. Mappa e volantino presso l’ufficio turistico di Sottoguda.

Per maggiori informazioni: Consorzio Turistico Marmolada - info@marmolada.com - tel. 0437 722277.



DAL 12 DICEMBRE 2018 AL 7 APRILE 2019

VISITE GUIDATE AL MUSEO MARMOLADA GRANDE GUERRA 3000 M

Torna anche per l’inverno 2018 l’appuntamento con le visite guidate gratuite al Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m, facilmente raggiungibile in funivia da Malga Ciapela. Obbligatoria la prenotazione al 334 6794461.

Per maggiori informazioni: Funivie Marmolada - info@funiviemarmolada.com - tel. 0437 522984.



15 DICEMBRE 2018

CONCERTO DI NATALE

Speciale esibizione del Coro Femminile Col di Lana insieme al Coro Val Biois presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Rocca Pietore. Inizio alle ore 20:45. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alle associazioni di volontariato del Comune di Rocca Pietore.

Per maggiori informazioni: Consorzio Turistico Marmolada - info@marmolada.com - tel. 0437 722277.



DAL 23 AL 30 DICEMBRE 2018

NATALE NEI FIENILI

Esposizione e vendita di prodotti tipici in una location a dir poco originale che vi farà respirare appieno l’atmosfera natalizia: i tipici fienili di Sottoguda – uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Per maggiori informazioni: Consorzio Turistico Marmolada - info@marmolada.com - tel. 0437 722277.