Arriva nella Marca la webstar più amata (e odiata) dai social Martina dell'Ombra

SAN FIOR Martina Dell'Ombra è una pariolina snob e saccente, classe 1992, che dopo la laurea in PR all'università online inizia a fare video su Youtube definendosi una "ragazza normale con un grande sogno politico". Cinismo, superficialità, classimo usati con grande competenza ma soprattutto intelligenza hanno reso i suoi paradossali monologhi un successo in rete ed è oggi una delle più conosciute web star in Italia.

Cosa si cela dietro a questo personaggio, e come è diventato un fenomeno virale? Come gestire un pubblico che si divide, tra sostenitori che ne apprezzano la tagliente ironia, e "haters" che riversano il proprio odio in rete? Una cosa è certa, con grande intuizione ed in modo inusuale è riuscita a creare uno specchio in cui si riflette la società odierna. Martina Dell'Ombra, ospite Clou, racconterà come si costruisce un percorso di successo professionale partendo dal web. Una serata a ingresso libero e gratuito al Clou (Veneziane) di Via San Florenzo 1 a San Fior, assolutamente da non perdere in programma per il 19 gennaio.