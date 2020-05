Maser: porte aperte dai produttori di ciliegie, cantine, piccole produzioni locali

Una nuova iniziativa per festeggiare le primizie di stagione e in particolare le ciliegie De.Co (denominazione comunale) di Maser, nel rispetto delle normative di prevenzione Covid 19. «Quest’anno avremmo dovuto festeggiare alla grande la 30^ edizione della Mostra della Ciliegia allestita come da tradizione nello splendido scenario di Villa Barbaro, avevamo commissionato anche una pubblicazione dedicata a raccontare questi 30 anni. Le norme sul divieto di assembramento non consentono l'organizzazione della Mostra - comunica il sindaco Claudia Benedos - ma non ci siamo persi d’animo e, grazie alla nostra Pro Loco, abbiamo organizzato un’iniziativa di promozione che invita ad un’esperienza di gusto, salute e bellezza. È soprattutto un’occasione per portare gli acquirenti presso i singoli produttori, con la possibilità di acquistare le ciliegie. Questa è un’ottima annata». Oggi e fino al 13 giugno 38 produttori di ciliegie aprono tutti i giorni le porte delle loro attività, segnalando il loro invito ad entrare con dei cartelli visibili dalle strade di Maser. «La ciliegia è il frutto simbolo di Maser, grazie al dolce clima delle nostre colline le nostre ciliegie sono le prime ad apparire sui mercati regionali e nazionali. Nel 2017 la ciliegia di Maser ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione Comunale De.Co, che significa riconoscere che la ciliegia fa parte della tradizione e del patrimonio culturale del nostro territorio», sottolinea Benedos. «Sono state coinvolte nell’iniziativa anche le 10 cantine del Consorzio Asolo Prosecco e le Piccole produzioni locali (PPL) che proporranno tutti giorni le loro tipicità gastronomiche, oltre ai ristoranti». Villa Barbaro, storica sede della Mostra, sarà invece visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Nell’occasione sono previste visite guidate alla Villa e al Tempietto su prenotazione, programmate per la domenica alle 10.30 e alle 15. Inoltre, sarà consentito fare pic nic sui prati della Villa»: aggiunge il sindaco. «Sarà presente all’ingresso di Villa Barbaro nelle domeniche 24, 31 maggio e 7 giugno un punto di informazione turistica gestito dalla Pro Loco locale - continua Rino Furlan, da poco commissario della Pro Loco di Maser- dove sarà a disposizione il materiale promozionale anche della Regione Veneto che permetterà ai turisti di raggiungere in libertà le varie realtà nel territorio». Il progetto, che evita l’assembramento diluendo i turisti nel territorio, riceve anche il plauso della Regione: «Questo è il Veneto che non si ferma, il Veneto che produce, il Veneto delle eccellenze enogastronomiche, il Veneto della ristorazione di qualità. Si aprano, dunque, cancelli e porte di cantine e frantoi, di aziende e ristoranti, di quel gioiello artistico e architettonico che è Villa Maser, per accogliere, nel rispetto delle regole di sicurezza che ancora dobbiamo prudentemente seguire, un’umanità di cui questi luoghi sono patrimonio», è il messaggio dell’assessore regionale al Turismo Federico Caner. «In questo momento di stallo la Pro Loco e il Comune sono riusciti a creare una sinergia per rilanciare questo splendido territorio», chiude Giovanni Follador Presidente Unpli Regionale del Veneto e Unpli Provinciale Treviso. Per info: www.comune.maser.tv.it; www.prolocomaser.it