"Antica Osteria Zanatta", dopo la ristrutturazione venerdì l'inaugurazione

Una delle più antiche osterie della Marca trevigiana, l’Antica Osteria Zanatta di Varago di Maserada, riapre le porte dopo settimane di lavoro per offrire un nuovo menù, ispirato al ristorante stagionale Il Grillo di Cimadolmo con grigliate di carne e verdure, in un ambiente completamente rinnovato. Il progetto è delle sorelle Zanatta, Eva e Emanuela, quarta generazione dei gestori dell’osteria, che da anni proseguono la tradizione della famiglia e che in questi ultimi mesi hanno intrapreso un nuovo percorso all’insegna della modernità. Inaugurazione il giorno 6 dicembre alle 19.30 con un rinfresco.

La storia

Era il 1937 quando i Zanatta iniziarono la loro attività con un piccolo negozio e un’osteria dove si servivano piatti della tradizione. «Sono ottant’anni di conduzione famigliare -ricorda Paolo Zanatta, padre di Eva e Emanuela, tra i primi sommelier del Veneto, che con la moglie Marisa ha per anni gestito con successo l’osteria- Ci sono pochi locali che possono dire di avere dei figli che hanno interesse a continuare l’attività dei genitori». Paolo Zanatta è nato e cresciuto nell’osteria, ha sempre lavorato con passione per portare avanti la “cucina autentica di una volta”.

Oggi