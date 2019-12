Masterchef 9, due concorrenti trevigiane superano le prime selezioni

Treviso protagonista della prima puntata di Masterchef Italia, andata in onda giovedì 19 dicembre sul canale Sky Uno. Centinaia di aspiranti chef si sono dati battaglia davanti ai 3 giudici del programma: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La trasmissione è iniziata con un perfetto mix di comicità, grandi piatti e qualche interessante novità come, ad esempio, l'introduzione del grembiule grigio. I concorrenti che otterranno due sì e un no passeranno infatti a un 2° step (prove di abilità) grazie al grembiule grigio. Chi invece, ottiene i tre sì, passa direttamente al 3° ed ultimo step con il grembiule bianco. Infine, anche chi ottiene un solo sì, potrebbe essere ripescato da un giudice (una sola volta). E' questo il caso di Giulia, giovane trevigiana arrivata alle selezioni in compagnia della moglie. Per i giudici ha preparato una crepe di ceci e curcuma con asparagi e verdure in saor. Per Barbieri e Cannavacciuolo è no, ma Locatelli scommette su di lei per la determinazione e il talento dimostrato. Firma il grembiule grigio e le regala il passaggio al turno successivo. Grembiule grigio anche per la simpatica Mary, madre di famiglia originaria della Repubblica Dominicana ma residente nella Marca. Il suo piatto ha convinto 2 giudici su 3 conquistando la successiva fase eliminatoria.

Come ogni anno, i concorrenti sono molto diversi tra loro. Si passa dall'eccentrico e "sclerotico" Paolo (primo ad entrare) al presuntuoso (che non manca mai) Mirko, alla dolce cubana Milenys (ma marchigiana di adozione). C'è la seconda chance (positiva) per il palermitano Luciano, la campionessa di sci Elisa, passata grazie alla "firma" di Antonino. Barbieri ha messo la sua firma sul parmense e giovane Andrea. Simpaticissima la mamma salentina Anna Maria. Complimenti per Davide, della provincia varesina ma trapiantato a Trieste e per Nicolò di Montepulciano. Tanti bei piatti e numerosi concorrenti interessanti, per un inizio di stagione che sembra aver messo tutti d'accordo. Staremo a vedere se le aspiranti chef trevigiane riusciranno a continuare il loro percorso anche nelle prossime puntate.