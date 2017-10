Un matrimonio a 4 zampe? Da oggi nella Marca è possibile grazie a "Camilla&Cesare"

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Amate il vostro amico peloso quanto voi o il vostro partner? Fareste qualsiasi cosa pur di renderlo felice e tenerlo con voi? Bene, da oggi potete organizzargli anche un vero e proprio matrimonio in grande stile! Il tutto grazie ad un'intuizione de La Mansarda 41, azienda di San Zenone degli Ezzelini che offre principalmente servizi di catering e banqueting, ma che adesso si è lanciata anche nell'ambito dei nostri cari amici a 4 zampe.

Lo scorso weekend infatti, all'interno di un evento molto particolare andato in scena a Villa Capra-Bassani di Sarcedo (VI), si sono sposati Cesare e Camilla, due bellissimi cocker che, dopo lunghi corteggiamenti, sono finalmente convolati a nozze con una cerimonia degna di Hollywood. Un'idea quindi completamente nuova quella che ha avuto Stefania Guidolin, titolare de La Mansarda 41, ma non nuova nel panorama italiano visto che già da diverso tempo esiste una "moda" di questo tipo a Milano. Essere però i primi a portare questo format nella Marca, e forse in Veneto, è comunque sinonimo di innovazione e voglia di mettersi sempre in gioco.

Il tutto poi nasce da una richiesta della clientela che spesso partecipa agli aperitivi "Dog Food and Drink" organizzati proprio a Villa Capra-Bassani per festeggiare la domenica in compagnia di amici a due e quattro zampe (prossimi appuntamenti il 26 ottobre ed il 12 e 26 novembre). Ed è proprio in occasione di questi eventi, organizzati per far conoscere il servizio catering aziendale dedicato agli animali in occasione di matrimoni "umani", che si può prenotare la cerimonia per il proprio miglior amico, il tutto con il velo per la sposa, un altare, un banchetto per gli invitati e molto altro ancora.

Insomma, un'idea tutta nuova per il trevigiano che sta già ottenendo molto successo nei social, anche perchè La Mansarda 41 offre diversi servizi dedicati ai cani, soprattutto in occasioni di 'matrimoni tradizionali'. Si va infatti dal dog sitter, per chi proprio non vuole separarsi dal propio amico pelosetto, all'addestratore personalizzato per far diventare il proprio animale un provetto paggetto!

