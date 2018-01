Mauro Marin show da Barbara D'Urso: l'ex gieffino dà in escandescenze in studio

CASTELFRANCO VENETO Ci sarebbero nuovi sviluppi sull'intricata vicenda che ha riportato sotto i riflettori della cronaca mondana l'ex vincitore trevigiano del "Grande Fratello", Mauro Marin.

Nelle scorse ore infatti, Marin è stato ospite in studio del programma televisivo di Barbara D'Urso dove ha voluto chiarire alcuni retroscena sulla chiacchieratissima separazione dalla sua, ormai ex, compagna Jessica, attualmente incinta proprio dell'ex concorrente del GF. Marin ha spiegato, nel salotto di Canale 5, che la crisi tra i due sarebbe iniziata durante le festività natalizie quando la coppia in dolce attesa era scesa dal Veneto in Abruzzo per una visita alla famiglia di Jessica. Qui sarebbero nati i primi malumori alla scoperta, da parte di Marin, che i suoceri volevano far nascere il nipotino in Abruzzo e non in Veneto come Marin aveva pensato. Impossibilitato a trasferirsi, visto il lavoro che lo sta tenendo impegnato proprio nella Marca trevigiana, Marin si è opposto fortemente alla decisione dei suoceri ma loro non avrebbero voluto sentir ragioni e, visto che la giovane stava dalla parte dei genitori, la rottura è stata inevitabile. La decisione dei futuri nonni materni ha mandato letteralmente su tutte le furie Mauro Marin che avrebbe, secondo alcune fonti, addirittura deciso di sporgere denuncia proprio contro il suocero durante la sua permanenza in Abruzzo, nel periodo natalizio. Una notizia questa che Marin ha smentito categoricamente ai nostri microfoni dicendo di non voler più rilasciare dichiarazioni sulla vicenda.

Come si può vedere dal video qui sopra, durante la sua ospitata televisiva Marin si è lasciato andare a un lungo sfogo che ha fatto rimanere senza parole molti suoi fan che in Rete e sui social si sono scatenati in una serie di pesanti commenti sulla sua attuale forma fisica (più appesantita rispetto a qualche anno fa) e sulle sue improvvise reazioni nei confronti del pubblico e degli ospiti in studio, che hanno lasciato in grande imbarazzo la presentatrice e gli spettatori che stavano seguendo da casa lo show di Canale 5. Il figlio/a di Marin dovrebbe nascere a luglio di quest'anno. Sarà solo il tempo a decidere a questo punto quale sarà la sorte che attenderà i due futuri neo-genitori. Una vicenda che potrebbe regalare ancora numerosi colpi di scena.