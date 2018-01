Mauro Marin lasciato dalla compagna incinta poche settimane prima del parto

CASTELFRANCO VENETO E' un vero e proprio fulmine a ciel sereno la notizia che il trevigiano Mauro Marin, ex concorrente del "Grande Fratello", ha comunicato nelle scorse ore ai suoi fan su Facebook.

Il salumiere di Castelfranco Veneto è infatti tornato single dopo essere stato costretto a interrompere la relazione con la compagna Jessica da cui sta aspettando un figlio/a che dovrebbe venire al mondo nelle prossime settimane. Dopo quattro anni di conoscenza e oltre otto mesi di convivenza, per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della ragazza, Marin si è ritrovato da solo tutto d'un tratto. Un annuncio che ha lasciato di stucco molti suoi fan, nonostante Marin abbia rivolto spesso parole di assoluta stima e affetto nei confronti dell'ex compagna. "Auguro a Jessica una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare diritti e doveri genitoriali nelle sedi più opportune" ha scritto su Facebook l'ex gieffino in un lungo post dedicato a colei che presto diventerà, a tutti gli effetti, la madre di suo figlio/a. Il dolore della separazione è stato reso ancor più grande proprio dal parto imminente ma, a quanto pare, l'ex compagna di Marin non sembra al momento intenzionata a rivedere la sua decisione.