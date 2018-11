Max Gazzè: tre concerti a Treviso per i 20 anni de "La Favola di Adamo ed Eva"

Sarà una meravigliosa operazione nostalgia quella che Max Gazzè ha deciso di intraprendere nelle prossime settimane. Dopo il successo del tour europeo per festeggiare i vent'anni di un disco cult per il pop italiano come "La Favola di Adamo ed Eva" l'artista romano ha deciso di proseguire il suo viaggio nella “Favola” riproponendo al pubblico esattamente la scaletta del disco in alcuni club storici italiani, luoghi dove Gazzè aveva suonato per la prima volta alla fine degli anni ‘90. Per l'occasione Max sarà accompagnato sul palco dalla sua band storica.

In vent'anni il successo di Gazzè è meritatamente aumentato a dismisura e quindi un concerto solo al New Age club di Roncade non sarebbe bastato per contenere tutto l'entusiasmo dei suoi fan trevigiani. Proprio per questo le date in programma nel locale di via Tintoretto a Roncade saranno tre: il 17, 18 e 19 gennaio. Un'occasione unica per ascoltare e vedere da vicinissimo uno degli artisti più apprezzati della musica italiana pronto a far rivivere le note di un disco cult. I biglietti per le tre date trevigiane sono già in vendita sul sito di Ticketone. Perdere un evento simile sarebbe un vero "peccato"