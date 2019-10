Memorial “Luca Della Coletta”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La squadra dei Shark-Brothers, neo laureati campioni della EBL 2019, ha organizzato per sabato 19 ottobre a Conegliano una giornata in memoria del loro compagno Luca Della Coletta. La giornata denominata “LUCA IS SKY IN THE DIAMOND”, dal suo soprannome “Sky”, è stata fortemente voluta dai suoi compagni di squadra aiutati anche dalla partecipazione spontanea di amici e di altre formazioni di baseball amatoriali. Sarà un pomeriggio di gioco per ricordare una straordinaria persona che ha illuminato tutti noi con il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo e per il suo ammirevole coraggio nell'affrontare la malattia che lo ha stroncato prematuramente. In verità questo era un desiderio di Luca di cui aveva fatto partecipe tutti i suoi amici in modo di poter aiutare altri sfortunati come lui tramite la AIL (Associazione Italiana per le Leucemie). Le partite inizieranno alle 15,00 e vedranno coinvolte 5 formazioni: SHARK BROTHERS A - SHARK BROTHERS B - PADOVA 88 – BANDITS e FORSKY.

Le partite dureranno 2 inning e le regole imposte sono: corridore in seconda - 4 punti a inning - conteggio sul battitore uno strike e un ball - non si ruba - classifica in base al totale punti fatti. Ogni player verserà la quota di 10 € e la somma raccolta, più l'incasso del bar, sarà totalmente devoluto in beneficenza alla AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). A fine serata, alla presenza di Barbara, moglie di Luca, al delegato AIL e a una una rappresentanza istituzionale del comune di Conegliano, verrà consegnata l'intera somma. Dopo il torneo i giocatori e gli amici saranno intrattenuti dal dj set di Fabry Borg Dj. Tutti coloro che volessero partecipare alla raccolta fondi a favore della AIL in previsione dell’evento di beneficenza del 19 Ottobre “Luca is the Sky in the Diamond” possono connettersi al sito https://www.ail.it/. Si ringrazia la Società Conegliano Baseball e tutti coloro che con la loro presenza onoreranno la memoria di SKY LUCA DELLA COLETTA. Vi aspettiamo numerosi !!! Paolo Basso – Treviso Brothers