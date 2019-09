Opera lirica: il Maestro Miro Solman premiato al Teatro di Maribor

Sabato sera, in occasione dei 100 anni del Teatro di Maribor in Slovenia, alla presenza del Presidente della Repubblica Slovena, il Maestro opitergino Miro Solman Busolin, primo tenore nel Teatro di Maribor e direttore artistico del noto festival “Opera in Piazza” di Oderzo, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo impegno sia come cantante lirico, sia come artista e uomo fortemente impegnato nella crescita di ciò che egli ha sempre considerato "la sua famiglia slovena".

Da trent’anni, infatti, il Teatro di Maribor e “Opera in Piazza” sono gemellati artisticamente. Una premiazione molto toccante per il Maestro che, in queste ore, ha ricevuto i complimenti anche da parte del Governatore del Veneto, Luca Zaia che ha commentato il riconoscimento con queste parole: «Grazie al Maestro Miro, ma anche a tutti gli artisti e le maestranze di Opera in Piazza che, con il loro lavoro e la loro arte, tengono alta l’immagine del nostro territorio nel Mondo».