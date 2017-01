Eletta al Lord di Castelfranco la nuova miss Christmas

CASTELFRANCO VENETO Veronica, il “mese” di Dicembre 2016 del calendario "Bellezzevenete", è la nuova Miss Christmas eletta al Lord di Castelfranco. Nella nuova location del vulcanico patron Filippo la bellezza veneziana ha sbaragliato la concorrenza di oltre 30 agguerrite candidate che hanno sfilato come tradizione in intimo rosso accompagnate da Babbo Natale davanti a una nutrita giuria e a un folto pubblico. Tra le quattro finaliste la brava presentatrice Lisa ha annunciato il suo nome come trionfatrice del concorso: alle altre 3 ragazze sul podio sono andate le fasce di Miss Christmas Argento, Bronzo e Platino. Lunga serie di foto di rito per tutte le miss che hanno riscaldato la fredda serata invernale con la loro simpatia ed avvenenza (immagini di Oscar Salmistraro).