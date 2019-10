Miss Ciclismo, due trevigiane ancora in corsa per il titolo dell'edizione 2019

Completato il cast di prefinaliste, il concorso di Miss Ciclismo prosegue spedito verso le fasi finali. Miss Ciclismo è un concorso di bellezza giunto alla quindicesima edizione e riservato alle ragazze che utilizzano la bicicletta anche a livello non agonistico. Il prossimo 2 novembre al Ristopizza “De Sica” di Mazzano (BS) saranno assegnati i primi 6 posti in finale. Sette giorni più tardi al Ristorante “La Bussola” di Cittiglio (VA) si assegneranno gli ultimi sei. In gara a Mazzano ci saranno anche le due trevigiane Isabella Tonini e Virginia Cocchetto.

Isabella è una receptionist di 23 anni di Volpago del Montello, che si descrive come determinata, solare e ambiziosa e il suo sogno è quello di diventare direttrice di una catena di hotel. Virginia invece di anni ne ha 27, è di Treviso e lavora come freelance nel settore del marketing, dice di essere dolce, sorridente e ambiziosa e il suo sogno è quello di realizzarsi professionalmente e creare una bella famiglia.

Queste le altre miss in gara nella Prefinale di Mazzano: Anita Avesani di Sirmione (BS), Marta Bonadonna di Zelarino (VE) , Giada Boniotti di Torbole Casaglia (BS), Chiara Cappellari di Castel Goffredo (MN), Andrea D’Auria Villa di Erba (CO), Nicole Del Santo di Zanè (VI), Maddalena Ferroni di Sorbolo (PR), Alessia Fucile di Como, Cinzia Montagnoli di Falloppio (CO), Giada Silini di Cologne (BS), Giada Sovieri di Deruta (PG), Lucia Vallavanti di Carpaneto (PC), Mariangela Vanalli di Cisano Bergamasco (BG), Lucrezia Veronesi di Lido degli Estensi (FE), Greta Vianelli di Castelmella (BS). La finale tonerà a tenersi all’interno del Party dell’agenzia di Management Sportivo A&J e si svolgerà alla presenza dei migliori ciclisti del mondo che andranno ad eleggere la quindicesima Miss Ciclismo della storia.