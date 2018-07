Miss Città Murata 2018: in semifinale vince una padovana, ma le più belle sono trevigiane

CASTELFRANCO VENETO Venerdì 27 luglio si è svolta la Prefinale del concorso di bellezza più storico del Veneto, Miss Città Murata, nel Campo della Marta di Cittadella (Pd). Le ventisette Miss, presentare da Eleonora Sorato di Elegance Eventi, hanno sfilato dapprima con il proprio abito da sera e poi con il costume by Paradise beachwear. Successivamente le concorrenti hanno indossato la collezione di Markà di Cittadella, gli abiti di Gilles Mode di Camisano, le creazioni di Zanandrea di Pozzoleone, gli occhiali di Cittadellottica e gli abiti da sera di Be You di Cittadella.

La giuria, di cui facevano parte anche alcuni membri dell'Amministrazione Comunale di Cittadella tra cui il Vicesindaco Marco Simioni e L'Assessore alla Cultura e politiche giovanili, ha decretato gli ultimi tredici lasciapassare per la finale di Castelfranco Veneto. A vincere il titolo di Miss Cittadella è stata Ambra Buruiana, sedicenne studentessa al liceo scientifico di Loreggia. Miss No + Vello Cittadella è la sedicenne studentessa al linguistico Sofia Busatto di Cittadella. La fascia di Miss Gilles Mode è stata vinta da Kywya Oliveira che fa la studentessa al liceo linguistico abita a Ponzano Veneto e ha diciasette anni. Miss Zanandrea Tessuti è la ventunenne di Montebelluna Daniela Perin che studia scienze dell'educazione. Giorgia Mattiello, diciottenne studentessa di amministrazione, finanza e marketing di Vicenza, ha vinto il titolo di Miss Markà. Miss Cheese Wear e Photo è Marika Barbiero, diciasettenne di Bastia di Rovolon che studia estetica.

Marina Callegari, diciottenne neo-diplomata di Mogliano Veneto, ha conquistato la fascia di Miss Cittadellottica. Miss Giesse Risarcimento Danni è la sedicenne studentessa di Campodarsgo Anna Volpato. Rossella May, ventunenne studentessa universitaria di Vicenza, ha vinto il titolo di Miss Cittadella Tim. La fascia di Miss Pasticceria Palladini è andata alla neodiplomata diciottenne Valentina Menga di Marostica. Miss Be You è la neodiplomata diciotenne Giulia Magagnin di Cordenons. Miss Rami Assicurazioni è la studentessa sedicenne del liceo linguistico Lucy Bollettin che vive a Padova. Erika Marazzato, sedicenne di Trebaseleghe che studia grafica pubblicitaria, ha vinto la fascia Miss Elegance Eventi.

La serata è stata allietata dai balletti della scuola di danza Dance Educational Centre di Peggy Batchelor e dalla fantastica voce della cantante Eva Simioni. Il salone S'And Parrucchieri di Castelfranco ha curato le acconciature delle miss. La Finale del concorso si svolgerà sabato 25 agosto a Castelfranco Veneto in Piazza Giorgione.

