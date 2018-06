Miss città murata: selezionate le prime finaliste del concorso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CASTELFRANCO VENETO Sabato 26 maggio si è svolta la terza selezione del concorso di bellezza più storico del Veneto, Miss Città Murata, alla Terrazza Roma dell'Albergo Roma di Castelfranco.

Le ventisette miss, presentare da Eleonora Sorato di Elegance Eventi, hanno sfilato prima con il proprio abito da sera e poi con il costume by Paradise beachwear. Successivamente le concorrenti hanno indossato i fantastici capi di Sartoria Cristin di Riese Pio X, gli abiti da sera di Be You di Cittadella e l'intimo e i pigiami di Liberblu di Castelfranco. La giuria, di cui faceva parte anche l'assessore alle attività produttive di Castelfranco Marca Galante, ha decretato quattro lasciapassare per la finale di Castelfranco e sei per la semifinale di Cittadella. A vincere il titolo di Miss Terrazza Roma è stata la studentessa universitaria ventitreenne di Cimadolmo Katia Lovat. Miss Sartoria Cristin è Victoria Secrieru ballerina ventunenne di Montebelluna. A vincere la fascia di Miss Liberblu è stata Maddalena Buranzon, studentessa diciannovenne di Trebaseleghe. Eleonora Ficagna, studentessa diciottenne di Bassano del Grappa, ha vinto il titolo di Miss Erika Richter consulente di bellezza.

Le prime quattro classificate accederanno direttamente alla finale di sabato 25 agosto in Piazza Giorgione a Castelfranco. A classificarsi invece per la semifinale di Cittadella del 27 luglio sono state le altre Miss premiate dalla giuria. Valentina Menga, studentessa diciottenne di Marostica, ha vinto la fascia di Miss Be You. Miss Rami Assicurazioni, Agenzia Allianz Castelfranco, è la studentessa sedicenne di Este Giulia Pintilie. Francesca Montalto, sedicenne studentessa di Verona, ha vinto il titolo di Miss Soy Carina. Miss Gidiferroblog è Rossella May, studentessa ventunenne di Vicenza. Mariana Callegari, studentessa diciottenne di Mogliano Veneto ha vinto la fascia di Miss Zanandrea Tessuti. Miss S’And Parrucchieri è Lisa De Franceschi, quattordicenne studentessa di Trebaseleghe. A intrattenere il pubblico con le sue esibizioni divertenti è stato il mago Nicola Marchesan di Castelfranco. Il make up è stato curato da Beautystore e il parrucco da S'And Parrucchieri di Castelfranco. Si ringraziano gli altri Partners della serata Rami Assicurazioni (agenzia Allianz di Castelfranco), Sartoria Cristin, Paradise Beachwear, Soy Carina, Liberblu, Giesse Risarcimento Danni, Erika Richter consulente di bellezza, Nuova Vimini e Tessuti Zanandrea. Si ringrazia lo Staff Elegance Eventi: Sofia Pivato, Ludwig Zanon, Francesco Osto, Elena Sorato, Antonia Zaniolo e Elena Favarotto. La prossima selezione si svolgerà venerdì 15 giugno al Golf Club Ca della Nave di Martellago. Per iscriversi alle prossime selezioni consultare il sito www.misscittamurata.it (Foto Paolo Stramare)

Gallery