Miss Mamma Italiana: sul podio una 42enne di Treviso

A pochi giorni dalla finale della 26° edizione, che si è tenuta a Gatteo Mare, in Riviera Romagnola e che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2019”, la bella 42enne padovana Emanuela Bonamin, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

"Miss Mamma Italiana" sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Al Parco della Saggina di Sorgà, in occasione della “Sagra del Pessin”, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. 16 le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria, ha proclamato vincitrice della selezione Elisabetta Esposito, 44 anni, libera professionista, di Montemerlo di Cervarese Santa Croce (in provincia di Padova), sposata con Luigi e mamma di Noah di 3 anni. Elisabetta è una bella e simpatica mamma con gli occhi marroni e i capelli castani, con la passione per le arti marziali. La fascia "Miss Mamma Italiana Italiana Dolcezza" è andata invece a Chiara Medea, 42 anni, export area manager di Treviso. Mamma di Lorenzo e Davide, di 10 e 7 anni che, grazie alla sua bellezza, si è portata a casa un riconoscimento molto ambito.