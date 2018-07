Miss mamma Italiana 2018, sul podio un'insegnante trevigiana

VILLORBA A sole tre settimane dalla Finale Nazionale edizione 2018, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2018”, la bella 34enne calabrese Natasha Fato, ripartono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso). “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Al Teatro Comunale di Frassinelle, si è svolta la prima selezione veneta valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria, presieduta dal Sindaco della Città, ha proclamato vincitrici della selezione, a pari merito, ANNA FANTATO 41 anni, impiegata, di Rovigo, mamma di Agata di 8 anni e ANNA LUCIA RUSSO, 33 anni, barista, di Anzola dell’Emilia (BO), mamma di Giovanni e Denise di 17 e 14 anni. Altre le mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” ILARIA CENTANNI, 40 anni (foto in basso), insegnante di scuola primaria, di Villorba (TV), mamma di Alessio e Sveva, di 10 e 7 anni.

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” EUGENIA MAZZON, 38 anni, casalinga, di Frassinelle (RO), mamma di Riccardo e Nicolò, di 4 anni e 7 mesi;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” DANIELA MONDINI, 45 anni, addetta commerciale, di Verona, mamma di Virginia di 10 anni;

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria assoluta è andata a LINA DI GIACOMO, 46 anni, casalinga, di Ferrara, mamma di Vincenzo, Mario, Marika, Ilenia e Lavinia, di 26, 25, 22 e 9 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Sprint” NATALIA SHILOVA, 46 anni, maestra di danza, di Rovigo, mamma di Daniel di 17 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Solare” MICHELA TREVISAN, 51 anni, impiegata, di Quinto Vicentino (VI), mamma di Giorgia di 18 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Romantica” ANGELA MORI, 54 anni, impiegata, di Sorgà (VR), mamma di Fabiana e Marco, di 31 e 28 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” VERONICA DABALÀ, 47 anni, esattrice, di Mestre (VE), mamma di Jessica, Andrea e Melissa;

“Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” STEFANIA ROSSI, 52 anni, operaia, di Vicenza, mamma di Marta e Federica, di 27 e 19 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Arianne” EMANUELA ZITO, 48 anni, ausiliaria, di Vicenza

Per la categoria “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, riservata alle mamme con più di 56 anni, la vittoria assoluta è andata a MARIA GRAZIA DIONE, impiegata, di Marina di Ravenna (RA); mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen in Gambe” è andata a CLIO FERRI, dipendente statale, di Cesena; invece SANDRA DE CARO, casalinga, di Ravenna si è aggiudicata la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia”. La manifestazione è stata presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da LARA BISCUOLA “Miss Mamma Italiana Gold 2016”. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. I prossimi appuntamenti in Veneto sono sabato 28 luglio a Castelfranco Veneto (TV) e domenica 29 luglio a Boccasette (RO).