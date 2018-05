Miss mamma italiana: sul podio delle selezioni anche due trevigiane

TREVISO Proseguono in tutta Italia, le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione.

Un evento non solo nel segno della bellezza ma anche della solidarietà dal momento che “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne”, associazione nazionale onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce tre milioni di donne italiane in età fertile. Nelle scorse ore in piazza del donatore ad Albignasego, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Laura Zambelli, 35 anni, impiegata amministrativa, di Vigasio (in provincia di Verona), sposata con Giuseppe e mamma di Nicole di 4 anni. Laura è una dolce e simpatica mamma con capelli castani e occhi marroni, con il sogno di condurre un programma televisivo sugli animali e la natura. Sul podio insieme a lei sono salite anche due mamme trevigiane. Ad aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana Solare” è stata infatti Cristina Tarcau, casalinga trentacinquenne di Crespano del Grappa, mamma di Alisa e Nicole, di 11 e 5 anni, mentre la fascia di “Miss Mamma Italiana Dolcezza” è andata alla trentaduenne Cecilia Santagata, consulente di bellezza, di Trevignano, mamma di Michael, Giada e Marco, di 16, 12 e 6 anni. La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso e da Lara Biscuola, “Miss Mamma Italiana Gold 2016”. Ospiti d’onore, le Mamme madrine (ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2018). Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. Per ulteriori informazioni o per invio di foto, contattare il numero 0541 344300.