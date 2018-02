"Miss mamma italiana": anche una trevigiana sul podio delle selezioni

MONTEBELLUNA Proseguono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25° edizione.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” l'associazione nazionale onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce tre milioni di donne italiane in età fertile. Nella galleria del centro commerciale “Piave” a San Donà di Piave, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”. Le mamme in gara, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto varie prove di abilità come canto, ballo, cucina, esercizi di ginnastica e molte altre prove creative coinvolgendo con loro anche il marito e i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Marcela Castoro Perez, parrucchiera di 27 anni, originaria della Ccolombia ma residente a Borgoricco in provincia di Padova. Marcela è sposata con Luca Coletto ed è mamma di Vanessa e Kevin, di 9 e 5 anni. Dolce e simpatica, la giovane miss ha conquistato la giuria grazie ai suoi capelli castani e agli occhi marroni. I suoi hobby sono la danza e la cucina. Tra le premiate nelle selezioni di San Donà c'è stata però anche una mamma trevigiana. Stiamo parlando di Barbara Papagni, commessa cinquantenne residente a Montebelluna e mamma di Filippo, Alessia e Camilla che si è aggiudicata il titolo di “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia”. La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso e da Lara Biscuola, eletta Miss Mamma Italiana Gold 2016. Ospiti d’onore le Mamme Madrine di “Miss Mamma Italiana” (ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2018). Le selezioni per la finale sono ancora aperte quindi tutte le mamme interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300.