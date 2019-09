Amiche d'infanzia si ritrovano dopo 30 anni sulla passerella di "Miss Over"

Paola Vanin 51 anni Antonella Soligo 53 anni entrambe originarie di Quinto di Treviso. Dopo 30 anni si sono ritrovate sulla passerella a sfidarsi nella finale del concorso internazionale di "Miss Over" la cui 27esima edizione si è tenuta a Riccione domenica 15 settembre dopo un anno di selezioni in tutta Italia.

Oltre alla sfilata in abito da sera le due miss trevigiane si sono esibite nelle prove di abilità. Paola ha recitato una poesia di Alda Merini "Quelle come me" Antonella si è esibita in un tango argentino con il ballerino Salvatore Vicino. Bella soddisfazione per le due trevigiane che con la loro bellezza naturale si sono distinte per la conquista delle due fasce: Miss Veneto per Paola e Miss Charme per Antonella.