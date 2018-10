Miss stella del Mare 2018: sul podio trionfa il Veneto con la trevigiana Nicole Gorda

Giunge al termine l'esperienza a Bordo di Costa Crociere. A vincere la Finale Nazionale di Miss Stella del Mare 2018 è una ragazza trevigiana del Team Triveneto, capitanato dalla Consulente di Immagine Antonella Marcon: Nicole Gorda. É stata una settimana fantastica che ha regalato alle trentasei Stelline un'arricchimento professionale e molte esperienze importanti. Per tutta la settimana le attività dell’accademia di Bordo organizzata in modo impeccabile dal Patron Filippo Russo e "5Star Eventi" si è svolta con grande partecipazione.

Le ragazze hanno portato i loro talenti sul palcoscenico di Costa Magica e hanno avuto dei coach d’eccezione: per le coreografie Giampiero Gencarelli coreografo della Rai in collaborazione con Antonio Fiore noto coreografo e ballerino; in veste di Presidente della giuria Daniel Mc Vicar attore americano ammirato in tantissime produzioni di successo, lo ricordiamo sopratutto nel ruolo di Clark nella regina delle fiction mondiali, tutt'oggi in onda su tutti i maggiori canali tv “Beautiful”; la modella, showgirl e attrice cubana Ariadna Romero, Pierpaolo Petrelli di Striscia la Notizia e la cantante, scrittrice, poeta e attrice Alessandra Nicita; in giuria anche Stephanie Bellarte Miss Stella del Mare 2017. La presentatrice ufficiale per tutta la settimana è stata Ariadna Romero attrice e modella con lei sul palco il carismatico Filippo Ferraro di RDS Radio Dimensione Suono.

La giuria composta da personaggi del mondo della bellezza, del giornalismo, della moda, dello spettacolo, della televisione, della imprenditoria, ha decretato la seguente classifica:

Nicole Gorda (Treviso) - MISS STELLA DEL MARE 2018

Valentina Buso (Torino) - 2 CLASSIFICATA

Laura Capilungo (Venezia) - 3 CLASSIFICATA

Elisa Gastaldi (Genova) - 4 CLASSIFICATA

Alice Gazzola (Padova) - 5 CLASSIFICATA

Daniela Malenchi (Padova) - FASCIA ACCADEMIA

Elena Marù (Ragusa) - FASCIA ACCADEMIA

Vittoria Bonadei (Savona) - FASCIA ACCADEMIA

Antonia Sottile (Cosenza) - FASCIA ACCADEMIA

Luciasole Divittori (Roma) - FASCIA ACCADEMIA

Michelle Ruata (Cuneo) - FASCIA TALENTO

Giulia Gazzola (Treviso) - FASCIA GAMBISSIMA

Krizia Russo (Padova) - FASCIA SIMPATIA

Giuliana Trevisan (Vicenza) - MISS FASHION

Magda Dinar - (Cosenza) MISS TEENAGER

Anastasia Micoletti (Padova) - MISS FOTOGENIA

Jessica Miatello (Treviso) - MISS CINEMA

Emma Bertolini (Cuneo) - MISS ELEGANZA