Mister Italia 2016: a due veneti i titoli di Mister Italia Finess 2016 e Boy Italia 2016

VAZZOLA Sono due ragazzi veneti i vincitori dei titoli di Mister Italia Fitness 2016 e di Boy Italia 2016 assegnati negli ultimi giorni del 2016. A Riccardo Pagan, di Mestre (VE) è andato il titolo di Mister Italia Fitness 2016 mentre a Thomas Battiston, di Vazzola è andato il Boy Italia 2016. Riccardo Pagan ha 22 anni, è alto 187, capelli castani e occhi marrone, del segno del leone, è iscritto all’università e fa l’atleta. Ha già vinto quattro titoli italiani di categoria di salto in lungo. Oltre all’università e all’atletica fa il modello. Si definisce determinato, sincero e solare. Thomas Battiston, neo 18enne, è alto 185, anche lui capelli castani e occhi marrone, studente all’Istituto Alberghiero “Beltrame”, si definisce umile, buono e socievole. Lo sport preferito è il calcio, tifoso del Milan ha come sportivo preferito Pirlo.

I due titoli che sono di proprietà di Mister Italia sono stati assegnati da una giuria internazionale convocata online su Facebook. Tra i nomi dei giurati anche Susanna Huckstep, Denny Mendez, Eleonora Pedron, Claudia Andreatti e Silvia Battisti rispettivamente Miss Italia 1984, 1996, 2002, 2006, 2007, Robin “make up artist director” di molte dive dello spettacolo e televisione, lo svizzero Pedro Mendez Mister International 2015 (concorso abbinato a Mister Italia), MariaCristina Heller attrice e conduttrice Tv a Los Angeles, blogger europei e asiatici e rappresentanti delle aziende partner del concorso come Sting Eyewear, World of Beauty, JesusPaul, e due blogger (uno europeo e uno asiatico) del settore Miss e Mister.

Il titolo di Mister Italia 2016 è andato invece a Giuseppe Alfano, 20 enne di Santa Maria La Carità (NA), alto 186, modello. I vincitori degli altri titoli verranno annunciati nei prossimi giorni. Oltre al trevigiano Vinicio Modolo al quale già è stata assegnata la fascia di Mister International Italia 2016 e che rappresenterà l’Italia alle finali mondiali a Bangkok (Thailandia), agli altri concorrenti nelle prossime settimane verranno abbinate altre fasce/titoli internazionali quali Mister Supranational (il 1° classificato assoluto vince 10.000 USD in cash), Mister Universal Ambassador e altri concorsi tra i più importanti al mondo. Mister Italia collabora anche da un paio d’anni con Mister World concorso per il quale individua il Mister Mondo Italia. Quest’anno il sardo Federico Carta ha partecipato alla finale mondiale.