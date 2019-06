Mister Italia 2019: le selezioni arrivano a Castelfranco

Si terrà mercoledì 12 maggio al “Playa Loca Beach Club” di Castelfranco Veneto una delle selezioni regionali di Mister Italia organizzate da Antonella Marcon, nuova agente di Miss Mondo e di Mister Italia per il Veneto e Trentino Alto Adige.

La manifestazione, che avrà inizio alle ore 21.30, sarà presentata da Jessica Zuanetto e da Riccardo Pagan che lo scorso anno, dopo un percorso fatto con Mister Italia, a Santo Domingo rappresentò l’Italia in occasione della finale mondiale di Mister Universo. Durante la selezione sono previste 2 uscite/sfilate dei concorrenti; la prima in abito elegante la seconda in costume da bagno. Le 6 fasce in palio sono: “Mister Italia Playa Loca” per il 1° classificato, a seguire “Mister Cinema” Mister Eleganza” “Mister Fitness” “Mister #Millenial” “Boy Italia”. Ospite della serata Filippo Melloni, recentemente protagonista al programma “Ciao Darwin” e detentore del titolo “Padre Natura 2019”. I primi classificati accederanno alle finali regionali. Per iscriversi i concorrenti possono contattare l’agenzia al n° +39.327.3720348, oppure andare sul profilo Facebook di Mister Italia Veneto.