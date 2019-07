Carlo e Giorgio, sesta replica di "Esserci o non esserci"

Viste le numerose richieste per assistere allo spettacolo Esserci o non esserci, Carlo & Giorgio hanno deciso di andare in scena con la sesta replica martedì 16 luglio (ore 21.30) in Piazzetta del Teatro a Mogliano Veneto. Le prevendite per la nuova data sono aperte. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro Busan. Carlo & Giorgio tornano in scena per l’estate 2019 con tutti i loro classici personaggi e lo fanno con Esserci o non Esserci: Tutto pur di andare in TV, il fortunato spettacolo del 2005, che nonostante gli anni trascorsi dal suo debutto, si rivela ancora attualissimo e in possesso di una comicità fresca e frizzante.

"Appuntamenti tutti dedicati al nostro pubblico più affezionato, che per noi non ha mai smesso di ‘Esserci": commentano Carlo & Giorgio. Ecco allora la famiglia Baldan e la tv: elemento insostituibile della loro quotidianità, argomento delle loro discussioni, perennemente accesa davanti a loro, perché la famiglia Baldan, come le nostre, è ormai assolutamente devota alla televisione e sogna un giorno di poter “Esserci” dentro. E allora cosa succederebbe se finalmente un giorno avesse la possibilità di diventare protagonista del nuovo reality show Esserci o non Esserci?

Mogliano Veneto (TV) - Piazzetta del Teatro

Giovedì 11 Luglio – Venerdì 12 Luglio - Sabato 13 Luglio - Domenica 14 Luglio - Lunedì 15 luglio - Martedì 16 luglio 2019 ore 21.30

in caso di maltempo lo spettacolo si trasferirà al Teatro Busan

Prevendite

CARTOLIBRERIA ANTONELLA Via Gris 12, Mogliano Veneto - tel. 041 5902298

CARTOCLIP Via IV Novembre 19H, Zero Branco - tel. 0422 485332

PUNTI VENDITA VENEZIA UNICA Via Lazzari 32 (Piazzale Cialdini) Mestre - Piazzale Roma Venezia

Punti Vendita CIRCUITO VIVATICKET / On Line WWW.VIVATICKET.IT

Info 333 2573806

Biglietti

Intero € 18,00 + diritto di prevendita

Ridotto (fino a 12 anni) € 12,00 + diritto di prevendita

Pacchetto 4x4 (pacchetto di 4 biglietti) € 64,00 + diritto di prevendita