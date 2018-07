Pic nic a lume di candela a villa Torni a Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO Nell'ambito del programma di eventi che si svolgeranno nella splendida cornice della settecentesca Villa Torni, domenica 15 luglio avrà luogo “PIC NIC a LUME di CANDELA”. Sarà un momento di festa e di condivisione con una formula nuova che avrà l'intento di mettere sotto una nuova “luce”, le candele, una location fino ad oggi non utilizzata per questi scopi. Il momento sarà di festa aperto a tutti e alle famiglie con bambini.

Ricco il programma. A partire dal crepuscolo vi accoglieremo con un aperitivo a cui seguiranno il pic nic e lo spettacolo musico-teatrale. L'evento è pensato inoltre per i più piccoli, che potranno godere dei laboratori ludico-didattici a loro dedicati. Sarà dato spazio alle numerose proposte di laboratori che si terranno nella casetta Ri-Crearti, aperti alla cittadinanza e a tutte le fasce di età fino a settembre. Il ricavato dell'evento e delle donazioni sarà destinato all'acquisto dell'Altalena speciale che sarà poi regalata, da tutte le 40 associazioni che operano in Villa Torni, agli ospiti dell'Istituto Costante Gris.



PROGRAMMA della Serata



Dalle ore 19.00 APERITIVO DI BENVENUTO IN MUSICA (Entrata Gratuita)

PIC NIC nel parco con cestino



21,00 SPETTACOLO MUSICO-TEATRALE (Entrata Gratuita)



American voices in blues



Happening a stelle e strisce



Indossare degli abiti chiari porterà una luce maggiore al parco nella notte.



Per la cena viene proposto un cestino cosi composto: pasta fredda | roast-beef all'inglese con pomodori al gratin o opzione vegetariana | dolce artigianale | acqua | bottiglia di prosecco ogni 2persone



CONSIGLIATO: Portare un plaid è d'obbligo!



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per il cestino!



Per info e prenotazioni: 338 3558829