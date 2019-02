Concerto gospel il 23 febbraio a Monastier dei “7th note gospel lab”

Si esibiranno gratuitamente, come fanno ormai da 10 anni perché sanno che tutto, ma proprio tutto quello che verrà raccolto si trasformerà in cibo, medicine, libri per bambini orfani dell’ebola della Sierra Leone. Sono i componenti del coro “7th Note Gospel Lab” di Oderzo che sotto la direzione di Manuel Ziroldo sabato 23 febbraio alle ore 21 a Monastier saliranno sul palco della sala Congressi del Park Hotel Villa Fiorita per “A small Voice Tour”. La musica farà da conduttore con la Sierra Leone. Nel paese africano operano il trevigiano di Badoere Padre Maurizio Boa, Padre Gianni Zanni e il vicentino Padre Mario Zarantonello dell’Ordine dei Giuseppini. E proprio Padre Mario, in queste settimane rientrato in Italia, sabato sera racconterà ciò che Around Us Onlus attraverso le donazioni italiane sta facendo nel Paese africano.

Il sostentamento nelle famiglie affidatarie di centinaia di bambini orfani dell’ebola e il progetto di istruzione scolastica e professionale per migliaia di ragazzi. Dalle tre scuole elementari a Matuku, a Magbembeh e a Mathaineh Bana con 9 classi, alla scuola superiore con 12 classi a Masimera nella regione del nord di Port Loko District. Ci sono le medie e il liceo che ospitano circa 1000 allievi. E poi, importantissimo per la crescita del territorio, il centro di formazione professionale con circa 500 giovani. Quest’ultimo dà l’opportunità di seguire i corsi di falegnameria, muratura, saldatura, torneria, meccanica, elettricità e idraulica.

Ogni singola offerta, anche quella che deriverà dal Concerto Gospel “A Small Voice Tour” che si terrà sabato 23 febbraio alle 21.00 nella sala Congressi del Park Hotel Villa Fiorita di Monastier sarà una piccola goccia utile per donare un mare di bene. Tutta la popolazione è invitata a partecipare numerosa al concerto il cui ingresso è a offerta sostenibile partendo da 10 euro.