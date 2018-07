Oberato dai debiti, tenta il suicidio con il gas di scarico della sua auto

MONASTIER Disperato, sommerso dal peso dei debiti, senza via d'uscita: per questo ha cercato di togliersi la vita chiudendosi a bordo della sua auto e cercando di suicidarsi inalando il gas di scarico del mezzo. La tragedia è stata sventata dal provvidenziale intervento di carabinieri e dagli infermieri del Suem 118 che hanno salvato la vita ad un artigiano di 43 anni, di origini veneziane. L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Monastier, in via Schileo. Il 43enne si trova ora ricoverato in ospedale: non è fortunatamente in pericolo di vita.