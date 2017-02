A Monigo apre il "Ginger bar", il locale a misura di famiglia

TREVISO L'obiettivo è ambizioso: trasformare uno storico bar di Monigo, "La Fontanella" , chiuso ormai da oltre un anno, in un locale profondamente diverso, un punto di riferimento per tutta la comunità, soprattutto famiglie e bambini del quartiere, molti dei quali giocano a calcio nel centro sportivo dell'Indomita che si trova proprio a pochi passi. Nasce così il "Ginger bar" che sarà inaugurato sabato alle ore 16. L'idea è di Michela Toffolo e del marito, Luca Donzelli, vero "regista" dell'operazione. Ad affiancarli, dietro al bancone, anche Romina Mistrorigo. Insieme scommettono su questo progetto, sorretti anche dall'azienda edile Varetton di Santa Bona, proprietaria dello storico edificio. "Il contributo di Cinzia Varetton -dice Michela, indaffarata come Romina nei preparativi- è stato fondamentale per realizzare questo piccolo sogno: dal martedì al sabato saremo aperti dalle 7 alle 21 e la domenica dalle 7 alle 14. Mancava nel quartiere un punto di riferimento soprattutto per le famiglie e vogliamo che questo diventi un ambiente soprattutto dedicato a loro e ai ragazzi dell'Indomita. Noi ci mettiamo sorrisi e buona volontà".