Da Londra a Montebelluna, Derane con la sezione ritmica degli Incognito

Da Londra al Mattorosso di Montebelluna: il cantautore londinese “Derane” si esibirà sabato alle 20 al Mattorosso nel “Living Sounds Derane project”. Il quartetto di Derane si esibirà con una base ritmica d’eccezione che vede il batterista Francesco Mendolia, e Francis Hylton al basso, entrambi membri del gruppo londinese Incognito, oltre a Gianluca Chiarella alla chitarra. Prima di iniziare a comporre e proporre la propria musica, Derane, voce e chitarra, ha cantato per molti anni il gospel nella chiesa frequentata dai suoi genitori. Un’esperienza che ha reso il suo stile musicale unico. Le sue influenze musicali, oltre al gospel, spaziano dalla musica tradizionale nigeriana ad artisti come Prince, B.B. King, Stevie Wonder e Michael Jackson, creando una miscela coinvolgente. Il gruppo di Derane è formato da artisti conosciuti a livello internazionale. Il batterista Francesco Mendolia e il bassista Francis Hylton sono entrambi da oltre un decennio anima ritmica e groove trainante degli Incognito e vantano un elenco infinito di collaborazioni che vanno da Stevie Wonder a Chaka Khan, ma anche con la band Galliano, Anastasia, Lulu, Najee, Miki Imai, Gianna Nannini, Jocelyn Brown. Gianluca Chiarella, voce e chitarra, è nato in Italia ma vive a Londra e ha collaborato con artisti inglesi tra cui Sarah Jane Morris e Yolanda Brown.